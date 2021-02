Distributeur B&S Group overweegt afstoten cruisetak

LUXEMBURG (ANP) - Distributeur en groothandelsbedrijf B&S Group overweegt zijn cruisetak af te stoten vanwege tegenvallende resultaten door de coronapandemie. De leverancier van onder meer parfums en dranken kan door alle lockdowns en reisbeperkingen de laatste tijd amper nog spullen verkopen aan de reisbranche.

Volgens financieel directeur Peter Kruithof zijn er vooralsnog geen directe plannen voor de cruisetak, die 2,5 procent van de omzet beslaat. Maar de aan de beurs in Amsterdam genoteerde onderneming laat weten het onderdeel achter zich te laten als dat nodig zou zijn. Wat er met de cruisetak gaat gebeuren, hangt ervan af hoe winstgevend het onderdeel in de toekomst zal zijn, aldus de distributeur.

Alles dat reisgerelateerd is en de verkopen aan fysieke winkels gingen het afgelopen coronajaar fors omlaag, licht het bedrijf toe in de jaarcijfers over 2020. Tegelijkertijd heeft B&S Group via de onlinekanalen, zoals de directe verkoop aan consumenten in de Verenigde Staten, goede zaken gedaan, zegt Kruithof. "Onze focus heeft het afgelopen jaar voornamelijk gelegen op online markten omdat we daar groei konden realiseren."

Omzet

B&S Group, dat in meer dan honderd landen actief is, houdt zich behalve met de bevoorrading van cruiseschepen ook bezig met de distributie van alle grote drank- en parfummerken. Zo levert het bedrijf de parfums die te koop zijn bij Kruidvat. Ook levert het deodorants, scheermesjes en shampoos aan Action.

Het afgelopen jaar kreeg de omzet een knauw en kwam uit op 1,9 miljard euro. Dat was bijna 6 procent lager dan een jaar eerder. Ook de nettowinst was met een daling van circa een derde flink minder: 40,6 miljoen euro, tegenover 60,3 miljoen euro het jaar ervoor. B&S Group maakte alleen in het tweede kwartaal gebruik van overheidssteun in de landen waar het actief is. In Nederland ontving het bedrijf over heel vorig jaar 2,7 miljoen euro aan steun.

Door de negatieve impact van de pandemie moet het bedrijf ingrijpen in zowel het personeel als in de bedrijfsvoering. Zo nam B&S Group maatregelen om de kosten te beperken, bijvoorbeeld door het beëindigen van tijdelijke contracten. Aantallen wil het bedrijf niet noemen.