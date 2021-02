Koperprijs op hoogste niveau sinds 2011 door economisch optimisme

SINGAPORE (ANP/BLOOMBERG) - De prijs van koper is maandag gestegen tot meer dan 9000 dollar per ton, waarmee het hoogste niveau werd bereikt sinds 2011. De koperprijs loopt op door het optimisme over het economisch herstel van de coronacrisis. Koper wordt onder meer gebruikt in de bouw, de telecomsector en in de industrie.

De prijs van een ton koper tikte maandag op de grondstoffenmarkt in Singapore een niveau van 9187 dollar aan. De prijs van het metaal neemt nu al maanden achter elkaar toe door de verwachting dat de vraag zal stijgen nu de wereldeconomie aan het herstellen is van de coronapandemie, waaronder in China. Mogelijk kunnen tekorten ontstaan. De vraag naar koper wordt vaak gezien als een barometer voor de economische ontwikkeling vanwege de brede toepassingen van het metaal.

Ook de prijzen van andere grondstoffen zoals nikkel en tin nemen toe door de verwachting dat de vraag zal gaan groeien. Die metalen worden net als koper bijvoorbeeld gebruikt in elektronica en bij de productie van elektrische auto's.