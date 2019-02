Ook techbedrijf Zoom wil naar de beurs

Gepubliceerd op | Views: 26

SAN JOSE (AFN) - Ook techbedrijf Zoom, dat zogeheten videoconferences regelt, wil naar verluidt naar de beurs in New York. Volgens ingewijden van Business Insider mikt het bedrijf erop eind maart een aanvraag hiervoor in te dienen. In dat geval zou de beursgang al in april kunnen plaatsvinden.

Zoom, dat in 2017 bij een financieringsronde werd gewaardeerd op zo'n 1 miljard dollar, zou ook al enkele documenten hebben ingediend bij de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC. Dat zou in stilte zijn gebeurd toen de Amerikaanse overheid kampte met de shutdown.

De laatste jaren hebben al tal van grote Amerikaanse techbedrijven hun debuut gemaakt op de beurs. Zoom werd in 2011 opgericht door een belangrijke techneut van maker van netwerkapparatuur Cisco Systems.