Meer loon voor personeel verzekeraar ASR

UTRECHT (AFN) - Personeel van verzekeraar ASR krijgt de komende twee jaar 6 procent salarisverhoging. Ook wordt het partnerverlof voor mannen die vader worden uitgebreid. Dat staat in een cao-akkoord dat de verzekeraar met de vakbonden overeenkwam.

De ASR-medewerkers krijgen volgende maand 3 procent extra loon. Een jaar later volgt dan nog eens 3 procent meer salaris. Het partnerverlof wordt uitgebreid naar vijf weken. Verder gaat ASR samen met de vakbonden het gebruik van flexwerk in de financiële sector in kaart brengen. Het is de bedoeling dat meer bedrijven zich bij dat initiatief aansluiten.

Ook komen er nieuwe afspraken over onder meer ouderenbeleid, werkdruk en mantelzorg.

De cao van ASR geldt voor 3000 medewerkers.