NEW YORK (AFN) - Voor levensmiddelenconcern Kraft Heinz lijkt een bloedrode beursdag in het verschiet te liggen. Het bedrijf kwam donderdag nabeurs met een miljardenafschrijving op de proppen. Die zorgden ervoor dat Kraft Heinz het vierde kwartaal van vorig jaar afsloot met een miljardentekort. Het algehele sentiment op de aandelenbeurzen in New York lijkt vrijdag evenwel positief te zijn.

Kraft Heinz schreef ruim 15 miljard dollar af op de waarde van een aantal van zijn merken, zoals Kraft en Oscar Mayer. Daardoor resteerde er over het slotkwartaal van 2018 uiteindelijk een tekort van 12,6 miljard dollar. Het bedrijf sneed in zijn dividend. De Amerikaanse beurswaakhond Securities and Exchange Commission (SEC) maakte ondertussen bekend onderzoek te doen naar de boekhouding van het bedrijf. Branchegenoten als General Mills, Conagra Brands en Kellogg bewegen mogelijk mee op de koersval van Kraft Heinz.

Optimisme over de verstandhouding tussen China en de VS draagt bij aan de positieve teneur. President Donald Trump heeft meermaals geroepen dat hij vrijdag een Chinese delegatie op het Witte Huis wil ontvangen om over een eventuele handelsdeal te praten.

Opgevoerde winstgevendheid

Een nieuw conflict met Europa hangt in de lucht. Trump dreigt al een tijdje met importheffingen op Europese auto's. Volgens berichten zou de Europese Unie bedrijven als machinebouwer Caterpillar en printermaker Xerox willen aanpakken als het zover komt.

Kabel- en telecomconcern Altice USA heeft afgelopen kwartaal zijn omzet en winstgevendheid opgevoerd. Volgens topman Dexter Goei werd daarmee voldaan aan de eigen doelen voor het hele jaar.

Vijandig overnamebod

Ford weet ook de aandacht op zich gericht. Het autoconcern heeft toezichthouders gewaarschuwd dat er mogelijk iets niet deugt aan de eigen omgang met emissie- en brandstoftesten van auto's. De fabrikant heeft tevens externe onderzoekers ingehuurd om de zaak verder uit te zoeken.

Verder staat chipbedrijf Intel in de belangstelling. Analisten van Morgan Stanley lieten zich positief uit over het concern en verhoogden het advies. Ook is er aandacht voor mijnbouwbedrijf Newmont. Het Canadese bedrijf Barrick Gold zou een vijandig overnamebod op het bedrijf overwegen.

De Dow-Jonesindex eindigde donderdag 0,4 procent lager op 25.850,63 punten. De brede S&P 500 ging ook 0,4 procent omlaag, naar 2774,88 punten. Schermenbeurs Nasdaq verloor hetzelfde percentage, tot 7459,71 punten.