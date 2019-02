Brussel: afspraak overname E-plus geschonden

Gepubliceerd op | Views: 695

BRUSSEL (AFN) - De Europese Commissie verdenkt Telefónica Deutschland ervan bepaalde afspraken rond de overname van E-plus in 2014 niet te zijn nagekomen. Dat maakt EU-commissaris Margrethe Vestager van mededinging bekend. Ze heeft het Duitse telecombedrijf een lijst van bezwaren toegestuurd. Telefónica Deutschland hangt nu een boete van maximaal 10 procent van de omzet boven het hoofd.

Brussel gaf onder voorwaarden toestemming voor de overname. Een van de eisen was dat Telefónica Deutschland en E-Plus hun 4G-diensten voor andere zakelijke klanten voor de gunstigst mogelijke prijzen zouden aanbieden. De Commissie vindt nu dat Telefónica Deutschland heeft gesjoemeld met de maatstaf voor de beste prijzen, waarmee derden werden benadeeld.

De Europese Commissie heeft haar verdenkingen in een zogeheten mededeling van punten van bezwaar bekendgemaakt. Het is de eerste keer dat de Europese Commissie een bedrijf er officieel van beticht toezeggingen in een fusieproces niet na te komen.

KPN

Telefónica Deutschland heeft tot 5 april om te reageren op de Brusselse klachten. Het bedrijf zegt er vertrouwen in te hebben alle Europese mededingingszorgen weg te kunnen nemen.

De Duitsers kochten E-Plus destijds van KPN. De transactie leverde het Nederlandse telecombedrijf 8,6 miljard euro in contanten en aandelen op. KPN heeft nu nog een belang van circa 5 procent in zijn Duitse branchegenoot.