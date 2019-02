Postbezorging wordt een voorziening. Om dat zo goedkoop mogelijk te regelen is consolidatie nodig (voorkomen van dubbele kosten). Dat VGP leden iets meer gaan betalen ten faveure van de NL burger is een no-brainer en geen fantastisch plan om de consolidatie te kunnen stoppen. ACM zal toezicht gaan houden om overwinsten op postbezorging te voorkomen. In België mag er 15% rendement gemaakt worden op postbezorging. Dat zou een mooi ijkpunt zijn om een gelijk speelveld te creëren in de Benelux.