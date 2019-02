'Markt kijkt naar Sandd bij PostNL'

Gepubliceerd op | Views: 604

AMSTERDAM (AFN) - Bij de presentatie van de jaarcijfers van PostNL gaat de aandacht maandag vooral uit naar eventuele geluiden over concurrent Sandd. Volgers van het postbedrijf verwachten dat er op korte termijn nieuws komt over een mogelijke consolidatie op de postmarkt. Mogelijk zouden PostNL en Sandd zelfs volledig of deels samen moeten gaan.

Er wordt al jaren minder briefpost verstuurd, waardoor de kosten voor de bezorging stijgen. PostNL, dat de Universele Postdienst (UPD) onderhoudt, moet daarom verplicht vrijwel dagelijks bezorgen. Concurrent Sandd kan met minder bezorgdagen toe en bespaart zo kosten. In politiek Den Haag is inmiddels brede steun voor een samenwerking tussen de twee partijen ontstaan om zo de postbezorging betaalbaar te houden. Door samen te werken zou een einde moeten komen aan de gestage stijging van de posttarieven.

De druk op Sandd nam bovendien toe toen de rechter eind vorig jaar bepaalde dat die postbezorger zijn personeel volgens de transport-cao moet betalen. Daardoor neemt bij dat bedrijf ook de druk op de kosten fors toe.

VGP

De Vereniging voor Grootverbruikers op de Postmarkt (VGP) kwam onlangs met een alternatief plan. De grote bedrijven willen dat de stijgende kosten over alle verzonden post worden uitgesmeerd. Daardoor zou de prijsstijging van postzegels ook beperkt kunnen blijven, terwijl er concurrentie blijft tussen PostNL en Sandd blijft bestaan.

De omzet van PostNL over 2018 valt fors lager uit dan een jaar eerder, is de gemiddelde verwachting van analisten die het postbedrijf zelf heeft verzameld. Ook het onderliggend bedrijfsresultaat gaat omlaag als gevolg van het dalende postvolume.

Briefpost

De omzet komt volgens de negen analisten die PostNL verzamelde in doorsnee uit op 2,8 miljard euro. Dat was een jaar eerder nog 3,5 miljard euro. Die daling zit vooral bij briefpost. Het volume daarvan daalde met 11 procent, ramen de marktkenners in doorsnee. Bij de pakketbezorging steeg de omzet juist.

Het onderliggend bedrijfsresultaat kom uit op 209 miljoen euro, volgens de gemiddelde analistenconsensus. Dat was in 2017 nog 282 miljoen euro.