Vertrouwen Duitse ondernemer tanende

MÜNCHEN (AFN/BLOOMBERG) - Het vertrouwen van Duitse ondernemers in de economie is in februari verder gedaald. Dat meldde onderzoeksinstituut Ifo. Het ondernemersvertrouwen gaat nu al zes maanden op rij omlaag.

De vertrouwensindex van Ifo, die de verwachtingen voor de economische ontwikkelingen in de komende drie tot zes maanden weerspiegelt, kwam uit op 98,5 tegen een stand van 99,3 in januari. Economen hadden in doorsnee een niveau van 98,9 voorspeld.

Het vertrouwen van Duitse bedrijven staat nog altijd onder druk door de aanhoudende handelsvete tussen de Verenigde Staten en China, de brexitperikelen en de afzwakkende economische groei in Europa. Zo stagneerde de groei van de Duitse economie in het slotkwartaal van 2018, vooral door problemen in de auto-industrie.