Heineken-bestuurster in raad Novo Nordisk

KOPENHAGEN (AFN) - De Deense farmaceut Novo Nordisk wil financieel topvrouw van Heineken, Laurence Debroux, benoemen tot lid van de raad van bestuur. De grootste maker van diabetesmedicijnen draagt haar in maart voor op de aandeelhoudersvergadering.

Novo Nordisk heeft een zogeheten two-tierbestuur. Als lid van de raad van bestuur krijgt Debroux een voornamelijk toezichthoudende functie. De Heineken-bestuurster is geen vreemde in de farmaceutische sector. Voor haar aantreden bij de bierbrouwer was de Française onder meer financieel directeur bij farmaceut Sanofi.