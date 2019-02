ASM PT voorziet vertraging chipmarkt

Gepubliceerd op | Views: 561

HONGKONG (AFN/BLOOMBERG) - Chiptoeleverancier ASM Pacific Technologies (ASM PT) denkt dat de vraag naar zijn producten het komende kwartaal terugloopt. Het bedrijf boekte in het vierde kwartaal van 2018 een hogere omzet, maar de waarde van het orderboek liep terug. Volgens topman Lee Wai Kwong wijst dat op een mogelijke vertraging van de marktgroei.

De opbrengsten dikten aan tot een kleine 4,8 miljard Hongkong dollar (539,3 miljoen euro), tegen 4,2 miljard Hongkong dollar een jaar eerder. De orders stegen op jaarbasis met 4,5 procent. De winst halveerde tot 212,2 miljoen Hongkong dollar, onder andere door hogere belastingen en reorganisatiekosten.

Over heel het voorbije jaar boekte ASM PT naar eigen zeggen een recordomzet, maar lagere winst. Het bedrijf stelt een voor van 1,40 Hongkong dollar per aandeel. Vorig jaar was dat nog 1,30 Hongkong dollar per aandeel. Het in Amsterdam genoteerde ASMI bezit nog ruim een kwart van de aandelen in zijn voormalige Aziatische onderneming