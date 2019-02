Duitse economische groei stagneert

Gepubliceerd op | Views: 559 | Onderwerpen: Duitsland

WIESBADEN (AFN/DPA/BLOOMBERG) - De economie van Duitsland is in het vierde kwartaal van 2018 gestabiliseerd in vergelijking met de voorgaande periode. Dat liet het Duitse federale statistiekbureau dinsdag weten op basis van een definitief cijfer.

De prestatie van de grootste economie van Europa voldeed daarmee aan de verwachtingen van economen. Over heel 2018 werd een groei gemeten van 0,9 procent. Ook die groei was als verwacht.

Het statistiekbureau meldde verder dat Duitsland voor het vijfde jaar op rij afsloot met een overschot. De Duitse staat haalde 58 miljard euro meer op dan dat het uitgaf. Daarmee was volgens het statistiekbureau sprake van een recordoverschot.