Op naar het volgende probleem, als er opgeleverd wordt dan gaan pas de onderhoud cyclus in weer een misser met name de devaluatie van het geld tijdens het langlopende contract. Dit is wel van deze tijd maar de werkelijkheid is verlies gevend. Een belegging idee is Vastgoed en niet de aannemers. Short gaan helpt ook niet, er gewoon niet in stappen is het beste de winstgevendheid van deze bedrijven is zo klein dan kan je je geld beter uit kan geven en ervan genieten.