Rentevrees terug op beurzen

lange termijn rente boven de 3% in Amerika is de boosdoener en begroting tekort in Amerika .

De Euro zakt en de rente stijgt hier niet zo vlug en je zou denken dat dit gunstig is voor Europeese aandelen ?

We zitten tussen hamer en aanbeeld.

gaan de cijfers meevallen morgen bij Heijmans ?

Ik vermoed van wel