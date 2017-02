'Wolters Kluwer overtreft verwachtingen'

Gepubliceerd op | Views: 182

AMSTERDAM (AFN) - Wolters Kluwer heeft met zijn jaarcijfers op alle fronten de verwachtingen overtroffen. Dat meldde ING in een reactie op de resultaten die de informatieleverancier woensdag naar buiten bracht.

ING wijst onder meer op de autonome groei van 3 procent. Die liet daarmee een verbetering zien van de 2 procent autonome groei in de eerste negen maanden. Ook de vrije kasstroom en winst per aandeel volgens ING is hoger dan verwacht.

Ook KBC Securities onderstreept de beter dan verwachte autonome groei. Het aandeleninkoopprogramma van 200 miljoen euro voor dit jaar was verwacht, aldus KBC. De outlook voor 2017 duidt op verdere verbetering, aldus de analisten van ING en KBC.

ING heeft een buy-advies en bij KBC staat die op accumulate. Het aandeel Wolters Kluwer noteerde woensdag omstreeks 09.45 uur 2,6 procent hoger op 37,79 euro in een licht hogere AEX.