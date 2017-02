Europa helpt Wolters Kluwer aan meer winst

Gepubliceerd op | Views: 221 | Onderwerpen: Europa

ALPHEN AAN DEN RIJN (AFN) - Wolters Kluwer heeft afgelopen jaar de omzet en winst weten op te voeren. De informatieleverancier boekte vooral in Europa betere resultaten, in Amerika was de vergelijkingsbasis ,,uitdagend''. ,Dat meldde het bedrijf woensdag bij de presentatie van de jaarcijfers.

De omzet kwam afgelopen jaar uit op 4,3 miljard euro. Dat is 2 procent meer dan een jaar eerder. Afgezien van de effecten van overnames en desinvesteringen kwam de groei uit op 3 procent.

De operationele winst voor eenmalige posten kwam uit op 950 miljoen euro. Dat betekent een stijging op jaarbasis van 5 procent. De nettowinst liep met bijna een zesde op tot 490 miljoen euro. De aangepaste winst per aandeel nam met 6 procent toe tot 2,10 euro.

Voor 2017 gaat Wolters Kluwer uit van opnieuw een ,,solide'' autonome groei. Ook de marges gaan naar verwachting verde romhoog. Het bedrijf mikt op een toename van de aangepaste winst per aandeel met een 'mid-single digit'.