'Steunpakket onvoldoende voor winkelketens'

LEIDSCHENDAM (ANP) - Het uitgebreide steunpakket voor winkels die vanwege de lockdown gesloten zijn is niet voldoende voor grote winkelketens. Daardoor komt 30 tot 40 procent van de winkels in de non-foodsector in de problemen, schat branchevereniging Raad Nederlandse Detailhandel (RND). Boosdoener is het maximumbedrag dat aan de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) en de voorraadvergoeding gesloten detailhandel (VGD) is gesteld voor bedrijven met meer dan 250 werknemers.

De RND denkt dat die maximumbedragen worden bepaald door wat van de Europese Unie aan steun mag worden gegeven. Kleinere winkelbedrijven krijgen daardoor wel voldoende steun, maar grotere ketens niet. "Als deze lockdown nog langer dan februari gaat duren, zullen winkelketens om gaan vallen, zullen duizenden winkelpanden in winkelgebieden leeg komen te staan en staan dadelijk tienduizenden medewerkers op straat", waarschuwt directeur Eus Peters van RND.

Ook banken geven volgens RND nauwelijks steun meer en verhuurders zijn niet scheutig met huurkortingen. Omdat er ook nog altijd eerder bestelde goederen binnenkomen, loopt de kaspositie van winkelketens snel terug. "Het kabinet moet nu een keuze maken", stelt Peters. "Of ze pompen met maatwerkafspraken echt meer geld in de economie om herstel aan te wakkeren en faillissementen van onschuldige ondernemers, groot en klein, te voorkomen, of straks wordt een hele hoge prijs betaald voor het maximeren van de huidige regelingen."

Daarnaast zouden winkels ook open kunnen om onlinebestellingen af te halen, stelt RND voor. Dat zou veilig moeten kunnen, volgens de branchevereniging.