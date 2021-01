Schuifdakenfabrikant Inalfa schrapt 190 banen in Venray

quote: Blanco rolling schreef op 22 januari 2021 18:28:

Met dank aan de EU, die nog steeds toelaat dat oost-europa onder de westerse kostprijs kan werken

??? Wat een gruwelijke onzin. Nederland is superwelvarend met hoge lonen. Dat heeft tot gevolg dat andere landen goedkoper zijn om producten te maken, en fabrikanten zullen dit derhalve bijna altijd doen. Hier heeft de EU niks mee te maken. Als het niet naar polen (EU) gaat, gaat het wel naar turkije, China, Vietnam, etc.We hebben er in Nederland voor gekozen om relatief eerlijk te delen en iedereen een heel redelijk salaris te bieden. Dus verlies je concurrentie. In de USA heeft men dit niet gedaan en worden laagopgeleiden super slecht betaald zonder health insurance. Dit zorgt ervoor dat er meer productiebanen in de USA zijn dan hier.. Maar de vraag is: moeten we die banen hier willen als die mensen er onder lijden (geen verzekering, 2 banen om rond te kunnen komen, etc...)? Het is zaak om de kwaliteiten van nederland ten gelde te maken: goed opgeleide mensen, goede handelsgeest, etc. Daar zit de toekomst. En de lager opgeleiden doen werk wat wel lokaal moet (kappers, winkels, boerderij, bouw, etc)