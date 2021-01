Schuifdakenfabrikant Inalfa schrapt 190 banen in Venray

VENRAY (ANP) - De Limburgse fabrikant van schuifdaken voor auto's Inalfa Roof Systems snijdt fors in het aantal banen. Wegens de coronacrisis gaat het bedrijf over tot zeker 190 ontslagen in Venray, bevestigt het bedrijf na berichtgeving van Het Financieele Dagblad.

De banen verdwijnen omdat Inalfa productieactiviteiten uit Venray overhevelt naar Polen. De kostenbesparing is nodig doordat grote automerken in coronajaar 2020 vrijwel allemaal een tijdlang last hadden van fabriekssluitingen. Ondanks het recente herstel in de auto-industrie zijn grote klanten van Inalfa die klap nog altijd niet te boven gekomen.

Bij Inalfa in Venray werken nu nog rond de 550 mensen. Wereldwijd heeft het bedrijf fabrieken in onder andere China, de Verenigde Staten en Mexico. Banen voor onderzoek en productontwikkeling blijven wel in Venray, waar ook het hoofdkantoor is gevestigd.

Inalfa, dat in 2011 werd overgenomen door het Chinese auto-onderdelenconcern BHAP, geldt als een van de grootste schuifdakenfabrikanten ter wereld. In 2019 moest het bedrijf ook reorganiseren. Het bedrijf was al tijden verlieslatend door snelle groei boven winst te stellen. De kostenbesparingen leken vruchten af te werpen, maar door de coronacrisis was het toch nog niet genoeg.