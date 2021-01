'Werknemers wordt nog steeds gevraagd naar kantoor te komen'

DEN HAAG (ANP) - Werknemers klagen nog steeds over werkgevers die hun vragen naar kantoor te komen, terwijl dat onnodig is. Dat melden vakbonden FNV en CNV. Donderdag sprak een meerderheid van de Tweede Kamer uit dat het kabinet hier harder tegen moet gaan optreden.

Uit onderzoek onder leden van CNV bleek vorige week dat ruim een kwart van de mensen die thuis kunnen werken, toch wordt gevraagd om tijdens de coronacrisis naar hun werkplek te komen. "Thuiswerken is echter een quick-win om het virus te verslaan", zei voorzitter Piet Fortuin. "We roepen iedereen op om hierin verantwoordelijkheid te nemen: werkgevers en werknemers. Werk echt zoveel mogelijk thuis." Medewerkers zijn bereid melding te maken van bedrijven die de coronaregels overtreden. "Al ligt dat bij kleinere bedrijven lastiger, omdat dan sneller duidelijk is welke medewerker de melding heeft gemaakt", aldus een woordvoerster van CNV.

FNV heeft sinds december bijna 400 meldingen gekregen van werknemers over werkgevers die personeel verplichten naar kantoor of een andere werkplek te komen en over het niet naleven van coronaregels. Die meldingen blijven binnenstromen. Zo kreeg de vakbond klachten van personeel van winkelketen Wibra dat ze ondanks de sluiting van de winkels toch moesten komen om andere klusjes uit te voeren. "Het werk was niet noodzakelijk en leek meer op het bezighouden van werknemers", zegt een woordvoerster van de vakbond. FNV pleit voor een wettelijk recht op thuiswerken. Volgens de vakbond geldt nu alleen een dringend advies.

Tijdens het debat over de avondklok en de lockdownmaatregelen wees SP-leider Lilian Marijnissen met een beschuldigende vinger naar Wibra, Zara en H&M. Jesse Klaver van GroenLinks en Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren vroegen het kabinet de wet aan te passen om een hardere aanpak mogelijk te maken. Hun voorstel kon op steun van hun collega's rekenen. Minister Ferd Grapperhaus zei dat hij er "met spoed" mee aan de slag gaat. "We moeten bedrijven hier harder op kunnen aanspreken", aldus de minister. "In het ultieme geval willen we ze kunnen sluiten." Daar moet dan nog wel de wet voor veranderd worden.

Arbo Unie adviseert werkgevers om de teugels wat te laten vieren. Volgens de nationale verlener van arbodiensten moeten de werktijden wegens de avondklok kunnen worden aangepast, zodat er overdag ruimte is voor een wandeling, sport of het doen van boodschappen. "Het zou jammer zijn als we het werk zo inrichten dat deze periode nog moeilijker wordt dan strikt noodzakelijk is, alleen omdat we dat nu eenmaal zo gewend zijn", zegt organisatiedeskundige Anita Koops van Arbo Unie.