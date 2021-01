Banken heropenen tientallen geldstortautomaten voor ondernemers

Ik vraag me af wie er nu cash kan storten, alles is dicht, werkelijk alles!

De ondernemers lopen er nu weleens langs denkend aan betere tijden.



En dat wat open is gaat niet met cash naar de bank(de coffee shops), dat zal zeker niet snel gebeuren.



Bouw die automaten om naar euro/ bitcoin converters, banken moeten dat gewoon faciliteren, pro actief acteren dus!