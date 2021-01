PostNL verlaagt vergoeding voor openhouden afhaalpunten pakket

Het gaat inderdaad om het verlagen van een extra vergoeding om aub toch open te blijven voor de pakketten en de rest niet.



Het kan natuurlijk ook niet dat de vergoeding zo hoog gaat dat de winkelier zijn winkel er van kan draaien terwijl het pakket gedeelte normaal ook maar een fractie is van zijn werkzaamheden en vooral ook voor verkeer moet zorgen wat daardoor in zijn/haar winkel komt die anders nooit zouden komen.



Ik lees weer een hoop onwetendheid maar wel een hoop reacties en natuurlijk bijna uitsluitend negatief over PostNL.



Het artikel wordt natuurlijk ook zo tactisch gebracht maarja daar zit ook een belang achter.



De keuze is er nog altijd om het niet eens te zijn met de vergoeding en het pakket gedeelte stop te zetten. Dat is marktwerking, daar is de iedereen inclusief de overheid voorstander van.



Als de prijs van de nieuwste Iphone naar 1500 euro gaat hoor je toch ook geen klachten alsof het zoveel duurder is en je dat ding moet kopen, nee dan ga je toch naar een alternatief kijken, tenzij je natuurlijk alles van apple hebt, dan zit je in de val die Apple zo graag heeft maar blijkbaar hebben veel Apple liefhebbers dat er voor over en dat is ook weer hun goed recht.



Waarom gaan mensen bij de AH shoppen terwijl de Jumbo goedkoper is.

Dan moet je als shopper toch ook niet gaan klagen over de duurdere prijzen bij de AH maar gewoon naar de Jumbo gaan.



etc etc