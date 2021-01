Geen sneltestverplichting voor Antillen en veilige landen.

DEN HAAG (ANP) - De verplichte coronasneltest voor reizigers die per vliegtuig naar Nederland willen komen, geldt niet voor de Antillen en negen andere landen. Dat heeft de overheid bekendgemaakt.

Het gaat om Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint-Maarten, Saba, Sint-Eustatius, IJsland, Australië, Japan, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Singapore, Zuid-Korea, Thailand en China. Dat zijn ook de landen waar al geen PCR-testverplichting voor geldt.

De vrijstelling zou betekenen dat KLM op die landen zou kunnen blijven vliegen, omdat er geen risico is dat personeel achter zou moeten blijven. Dit kan door KLM nog niet worden bevestigd.

Vrijstelling voor andere landen

Cabinevakbond VNC wil dat de vrijstelling voor de bemanning ook voor andere landen gaat gelden. De bond heeft dat ook met klem gemeld aan de volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer.

KLM had eerder gemeld dat het uitvoeren van vluchten vrijwel onmogelijk zou worden als er voor alle bestemmingen een sneltestverplichting zou gaan gelden, voorafgaand aan de terugvlucht naar Schiphol. Dit omdat de kans dan bestaat dat medewerkers achter zouden moeten blijven. Dat risico wil KLM niet lopen.

De vraag die nog boven de markt hangt is of KLM-crew vrijstelling krijgt voor andere regio's. Daarover voert KLM overleg met het RIVM. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) had al gezegd dat er uitzonderingen mogelijk zijn, mits die veilig zijn.