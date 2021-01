'Apple komt met dunnere en lichtere MacBook'

CUPERTINO (ANP/BLOOMBERG) - Techbedrijf Apple komt naar verluidt met een dunnere en lichtere versie van de MacBook Air, een laptop die Apple maakt voor de grote massa. Dat melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. De nieuwe computer komt op zijn vroegst in de tweede helft van dit jaar op de markt en anders in de loop van 2022.

Door de randen rond het scherm te verkleinen lukt het Apple om de laptop kleiner te maken. Het scherm blijft daarbij wel 13 inch (33 centimeter). Het huidige model weegt zo'n 1,3 kilo en is op het dikste punt bijna 1,3 centimeter dik. Apple heeft overwogen om een MacBook met een scherm van 15 inch te maken. Maar dat plan wordt niet doorgezet bij de nieuwste generatie MacBooks, aldus de bronnen.

De nieuwste laptop wordt verder uitgerust met de magnetische MagSafe oplaadtechnologie, waarmee de kans op schade kleiner is. Als er per ongeluk aan de stroomkabel wordt getrokken, wordt deze gewoon van de laptop losgekoppeld in plaats van dat de hele computer naar beneden wordt getrokken. Het nieuwe model zal verder een paar USB 4-poorten hebben voor het aansluiten van externe apparaten. Daarnaast zal de MacBook draaien op de eigen Mac-processoren van het bedrijf.

Duurdere versie

De nieuwe laptop is bedoeld als een duurdere versie van de huidige MacBook Air, die naar verwachting in het assortiment van Apple blijft als instapmodel. Apple heeft het product in november voor het laatst geüpdatet met zijn eigen M1 Mac-chip, ter vervanging van een processor van Intel.

De Mac is de oudste productlijn van Apple met een trouwe schare gebruikers. Een paar jaar geleden kreeg het bedrijf de kritiek dat de computers niet genoeg updates kregen. Ook zou er te weinig aandacht zijn gegeven aan de wensen van de klant.

Update

Naast de nieuwe MacBook Air zou Apple ook werken aan de grootste update voor de MacBook Pro sinds 2016. Daarbij lijkt de SD-kaartsleuf weer terug te keren, zodat gebruikers geheugenkaarten van digitale camera's kunnen plaatsen. Die functie werd in 2016 verwijderd, tot ontsteltenis van professionele fotografen en videomakers.

De zwaar bekritiseerde Touch Bar, een speciale Oled-strip boven het toetsenbord op de plek waar voorheen de F-toetsen zaten, keert naar verluidt niet meer terug. Dit kleine touchscreen reageert op aanrakingen, bijvoorbeeld om te vergroten.