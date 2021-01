Nieuwe coronaklap voor reissector op rode beurzen

AMSTERDAM (ANP) - De Europese aandelenbeurzen stonden vrijdag flink in het rood. De zorgen over de snelle verspreiding van nieuwe varianten van het coronavirus hielden de markten in de greep. Vooral de luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties kregen rake klappen door de vrees dat niet-noodzakelijke reizen verder aan banden worden gelegd in de strijd tegen het virus.

De AEX-index op Beursplein 5 zakte rond het middaguur 1 procent tot 657,04 punten. De MidKap daalde 0,8 procent tot 974,60 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 1,2 procent.

Tegenvallend economisch nieuws zorgde eveneens voor terughoudendheid. Volgens marktonderzoeker Markit is de activiteit in de Europese dienstensector in januari verder afgenomen door de lockdowns. De sector, waar de horeca en winkels onder vallen, is goed voor zo'n driekwart van de gehele economie. Een nieuwe recessie in Europa lijkt daarmee volgens Markit vrijwel zeker.

Air France-KLM

Air France-KLM zakte dik 4 procent in de MidKap en in Londen verloren IAG, het moederbedrijf van British Airways, en easyJet rond 4,7 procent. TUI, het grootste reisbureau ter wereld, kelderde bijna 12 procent in Frankfurt. De Europese Commissie komt maandag met een voorstel om in de EU 'donkerrode' coronahaarden in te stellen waar plezierreizen aan banden worden gelegd. Deze zones kunnen ook over de landsgrenzen gaan. Ook wereldwijd worden reisbeperkingen verder aangescherpt door uitbraken van nieuwe virusvarianten.

Randstad (min 3,2 procent) was hekkensluiter in de AEX door de zorgen over de lockdowns in veel landen waarin de uitzender actief is. Olie- en gasconcern Shell verloor 2,5 procent. De olieprijzen stonden onder druk door de zorgen over de negatieve impact van de lockdowns op de vraag naar olie en de gestegen Amerikaanse oliereserves. Winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield voerde de schaarse stijgers aan met een plus van 1,7 procent.

Beter Bed

Op de lokale markt steeg Beter Bed 1,6 procent. De beddenfabrikant liet ondanks de coronacrisis voor het zevende kwartaal op rij omzetgroei zien door sterke onlineverkopen. In Frankfurt klom Siemens 5 procent tot de hoogste koers ooit, dankzij een sterk handelsbericht van het Duitse elektronicaconcern. Ook de cijfers van de Duitse mediagroep ProSiebenSat.1 (plus 5 procent) vielen in de smaak bij beleggers.

De euro was 1,2169 dollar waard, tegen 1,2107 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 2,6 procent in prijs tot 51,74 dollar. Brentolie kostte 2,3 procent minder op 54,79 dollar per vat.