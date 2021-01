'Duitsland tempert groeiverwachting voor economie'

BERLIJN (ANP) - Duitsland heeft zijn verwachting voor de economische groei dit jaar flink verlaagd. De grootste economie van Europa rekent nu op 3 procent groei, waar bij de vorige raming in oktober nog werd gerekend op een plus van 4,4 procent voor 2021.

De nieuwe groeiraming van de Duitse overheid zou eigenlijk pas volgende week worden gepresenteerd, maar de cijfers lekten uit via het blad Der Spiegel. Later vond ook persbureau Bloomberg bronnen die de nieuwe groeiraming konden bevestigen.

De Duitse economie is niet zo hard geraakt door coronacrisis als veel andere landen, maar momenteel gelden er bij de oosterburen ook strenge lockdownregels. Dat drukt fors op de economie van het land.

Herstel

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) constateerde eerder deze week nog dat het economisch herstel in Duitsland eigenlijk eerder ingetreden is dan voorzien. Onderzoekers van de organisatie uit Washington becijferden voor het land een iets kleinere krimp over 2020 dan ze in oktober nog voorzagen. Dat betekent ook dat er dit jaar verhoudingsgewijs een beperktere inhaalslag zal plaatsvinden.

Volgens het IMF doet Duitsland het nog relatief goed vergeleken met andere landen. Dat is mede te danken aan de forse Duitse overheidssteun om de economie te helpen. Er zou in eerste instantie rekening gehouden moeten worden met een schokkerig en ongelijk verdeeld economisch herstel. Pas als er veel mensen gevaccineerd zijn zal het herstel aan kracht winnen, denkt het fonds, dat er niet op rekent dat de Duitse economie voor 2022 weer op zijn oude niveau terug is.