'Boekingen vliegtickets voor zomervakantie vallen tegen'

Goh, het valt toch wat tegen door de reisbeperkingen ... of zou het misschien toch ook komen omdat men bang is zijn duur betaalde tickets omgezet te zien worden in vouchers. Of dat men geen zin heeft om in een procedure terecht te komen om het geld weer op de rekening te krijgen. Of simpelweg omdat men in brede zin wat voorzichtiger begint te worden met het uitgeven van zuurverdiende muntjes.