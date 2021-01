Onderzeese stroomkabels defect, stroomvoorziening niet in gevaar

ARNHEM (ANP) - Een aantal belangrijke onderzeese stroomkabels tussen Nederland en andere landen zijn uitgevallen. Dat bevestigt netbeheerder TenneT na berichtgeving in Het Financieele Dagblad. Volgens de netbeheerder komt de stroomvoorziening in Nederland niet in gevaar, omdat er voldoende vermogen kan worden gehaald uit andere elektriciteitsbronnen, zoals centrales. Ook is Nederland via andere verbindingen verbonden voor stroom, met bijvoorbeeld Duitsland en België.

Het gaat om de kabels tussen het Verenigd Koninkrijk (BritNed), Noorwegen (NorNed) en Denemarken (Cobra). Donderdagavond lagen deze er even gelijktijdig uit. Bij 'Cobra' was sprake van een computerstoring. Deze is intussen verholpen. De kabel lag er tussen september en begin januari ook al uit, dat kwam toen door een breuk. Met de fabrikant wordt binnenkort gekeken naar de oorzaak.

De BritNed-kabel viel al op 8 december uit vanwege een defect in de kabel en wordt nu hersteld. De kabel zal het naar verwachting vanaf 8 februari weer doen. Wat de exacte fout is, wordt nog onderzocht. Sinds maandag doet de NorNed-kabel het niet. De netbeheerder zoekt nog naar de oorzaak, maar denkt dat er een fout in de kabel zit ter hoogte van de Waddenzee. Wanneer de kabel weer gebruikt kan worden hangt af van de weersomstandigheden, maar de netbeheerder mikt op 10 april.

Dat de nog vrij nieuwe kabels gelijktijdig niet werken is "echt een uitzonderlijke situatie", aldus de zegsman. Cobra is ruim een jaar in gebruik, BritNed sinds 2011 en NorNed sinds 2008. Met behulp van computersystemen houdt TenneT de kabels in de gaten. Absolute garantie voor het niet opnieuw uitvallen geeft de netbeheerder niet.