Lockdowns bezorgen Europese dienstensector verdere krimp

LONDEN (ANP) - Het aanscherpen en verlengen van lockdowns in Europese landen heeft voor verdere krimp in de dienstensector gezorgd. Dat meldt marktonderzoeker Markit op basis van zijn inkoopmanagersindexen.

Door de sluiting van horecagelegenheden en winkels ging een graadmeter voor economische activiteit in de dienstensector in januari omlaag naar 45, van een stand van 46,4 in december. Elk cijfer onder de 50 wijst op krimp, daarboven op groei.

Het is de vierde maand van krimp in de dienstensector, die volgens de Europese Centrale Bank (ECB) goed is voor bijna driekwart van het bruto binnenlands product van de eurolanden.

Duitsland

De neergang van de dienstensector in Duitsland, de grootste economie van de eurozone, was iets minder hevig met een stand van 46,8. Het land maakte vorige week bekend dat de huidige lockdownmaatregelen tot zeker 15 februari in stand blijven.

In Frankrijk, waar een strenge avondklok tussen 18.00 en 6.00 uur geldt, daalde de index voor economische activiteit in de dienstensector van 49,1 in december naar 46,5 in januari.

Industrie

Tegenover de schade die dienstverleners ondervinden, staat de groei van de industrie in de eurozone. De index van Markit voor de activiteit van industriebedrijven kwam uit op 54,7, tegenover 55,2 in december. In Duitsland noteerde de graadmeter een stand van 57. Ook in Frankrijk nam de activiteit van producerende bedrijven toe, zij het in een lager tempo.

ECB-president Christine Lagarde stelde donderdag in haar toelichting op het rentebesluit al dat er veel tekenen zijn van herstel van de industrie. Tegelijkertijd wees ze erop dat de economie van de eurozone in de laatste drie maanden van 2020 naar alle waarschijnlijkheid is gekrompen.