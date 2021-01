Overslag haven Moerdijk blijft op peil in coronajaar

MOERDIJK (ANP) - De overslag in de haven van Moerdijk is afgelopen jaar stabiel gebleven, ondanks de coronacrisis. Weliswaar daalde de overslag van de zeevaart maar dit werd gecompenseerd door een stevige groei via binnenvaartschepen.

Het totale overslagvolume bleef volgens cijfers van het lokale havenbedrijf ongeveer gelijk aan dat van vorig jaar. Daarbij ging een nieuw record voor de overslag van containers in de boeken. Daar was sprake van 17 procent groei.

Moerdijk heeft een van de grotere havens van Nederland. Er is ook een omliggend industrieterrein. Olie- en gasconcern Shell heeft daar een groot petrochemisch fabriekscomplex.

Brexit

Dat de zeevaart afgelopen jaar minder actief was in Moerdijk kwam niet alleen door de virusuitbraak. Ook de perikelen rond de brexit speelden een rol. Vandaar dat het havenbedrijf erg blij is dat er door de brexitdeal van december na lange tijd een einde lijkt gekomen aan de onzekerheid over de handelsrelatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

De werkgelegenheid leed nauwelijks aan het nog steeds om zich heen grijpende virus. Ook was er een bescheiden groei in het aantal treinen dat de haven aandeed.