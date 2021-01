'Meer investeringen voor start-ups ondanks coronacrisis'

AMSTELVEEN (ANP) - Start-ups is het vorig jaar toch gelukt om meer investeringen aan te trekken ondanks de coronacrisis. Volgens accountants- en advieskantoor KPMG zijn de investeringen in Europese start-ups in de laatste drie maanden van 2020 zelfs tot recordhoogte gestegen. Ook de investeringen in beginnende ondernemingen in Nederland namen vorig jaar toe.

"Covid-19 vormt voor iedere onderneming in de wereld een enorme uitdaging. Maar dit soort grote uitdagingen brengt in het algemeen ook heel veel nieuwe kansen met zich mee. Dat geldt vooral voor de technologie", verklaart Karina Kuperus, partner bij de adviesgroep Emerging Giants van KPMG. Zo kreeg het Amsterdamse communicatiesoftwarebedrijf MessageBird enkele maanden terug een kapitaalinjectie van zo'n 200 miljoen dollar, omgerekend zo'n 170 miljoen euro.

Afgelopen kwartaal werd in totaal 14,3 miljard dollar in Europese start-ups geïnvesteerd. Dat is 70 procent meer dan in de laatste drie maanden van 2019. De totale investeringen in Europese start-ups kwamen vorig jaar uit op 49 miljard dollar, significant meer dan het bedrag van 42 miljard dollar een jaar eerder. Daarvan werd 1,7 miljard dollar in Nederlandse start-ups gestoken, tegen 1,1 miljard dollar in het voorgaande jaar. Wereldwijd werd volgens KPMG vorig jaar voor een bedrag van 300 miljard dollar in startende ondernemingen geïnvesteerd, goed voor een duidelijke stijging ten opzichte van 2019.

De start-ups moesten het vooral hebben van investeerders die grote bedragen overmaakten. Het aantal transacties liep juist terug en niet alle beginnende ondernemingen wisten zich in de kijker te spelen. Investeerders hadden hun pijlen met name gericht op bedrijven met vernieuwende technologische oplossingen. Ook start-ups in de gezondheidszorg en de biotechnologie waren in trek. Zo wisten het Amerikaanse Resilience en Tempus Labs, het Chinese LianBio en RecBio, het Duitse ATAI Life Sciences en LumiraDX in de laatste maanden van het jaar honderden miljoenen dollars binnen te halen.