Huizenprijzen stegen in Groningen het hardst

DEN HAAG (ANP) - De prijzen van koopwoningen in de provincie Groningen stegen vorig jaar het hardst. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stegen de huizenprijzen in de noordelijke provincie met meer dan 10 procent. Dat is ver boven het landelijk gemiddelde van 7,7 procent. In alle provincies waren koopwoningen duurder dan in 2019.

In Noord-Holland was de prijsstijging gemiddeld het laagst. In doorsnee moest daar 6,5 procent meer voor een woning worden afgetikt. Dit heeft vermoedelijk te maken met de stevige prijsstijging in en om Amsterdam de voorbije jaren. Daarmee lijkt de rek er in de hoofdstad nu een beetje uit.

Noord-Brabant liep voorop bij de toename van het aantal transacties. Hier was sprake van een stijging met 13 procent. Daartegenover was de prijsstijging in de zuidelijke provincie de op een na kleinste. De toename van het aantal woningtransacties was het kleinst in Flevoland. Daar was sprake van 3,4 procent groei. De prijsstijging in Flevoland was echter de op een na grootste van de provincies.

Appartementen

Van de vier grootste steden van Nederland had Utrecht vorig jaar de grootste prijsstijging, namelijk 9,4 procent. De Domstad noteerde echter ook de kleinste toename van het aantal transacties (plus 1,6 procent). In Amsterdam was de prijsstijging met 4,7 procent het kleinst. Den Haag liep voorop als het gaat om de grootste stijging van het aantal transacties. Die stegen op jaarbasis met 8,5 procent.

Na het dieptepunt in 2013 zijn de prijzen van alle onderzochte woningtypen gestegen. Appartementen zijn het meest in prijs aangedikt, die zijn in vergelijking met 2013 ruim 65 procent duurder geworden. De prijsstijging van vrijstaande woningen was, met ruim 36 procent, het kleinst.

Het statistiekbureau noemt het verder opvallend dat de prijsstijging, bekeken op jaarbasis, van appartementen in het vierde kwartaal van 2020 het kleinst was van alle woningtypen. Vanaf het tweede kwartaal van 2014 tot het derde kwartaal van 2020 was de prijsstijging van appartementen vrijwel altijd het hoogst.