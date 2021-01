Beter Bed groeit ondanks tweede lockdown

Mooi, dat Beter Bed gegroeid is. Alleen de kop ondanks tweede lockdown kan ik niet helemaal volgen. De tweede lockdown is ingegaan op 15 december jl. Ik denk niet dat de groei van de offline business zich vooral in de laatste twee weken van het eind kwartaal zit.



Daarbij waren ook al aanwijzingen aanwezig, dat er iets zal gaan gebeuren.