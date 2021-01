JPMorgan morrelt ondanks corona niet aan miljoenenbonus topman

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse bank JPMorgan Chase morrelt niet aan de miljoenenbeloning van zijn topman. Jamie Dimon, die al sinds 2005 de leiding heeft over de bank krijgt voor zijn inzet in crisisjaar 2020, gedomineerd door het coronavirus, een bedrag van 31,5 miljoen dollar aan salaris en bonussen uitgekeerd. De beloning is gelijk aan een jaar eerder.

Het salarispakket van Dimon omvat 25 miljoen dollar in aandelen, die aan prestaties zijn gekoppeld. Daarnaast gaat het om een basissalaris van 1,5 miljoen dollar en een bonus van 5 miljoen dollar, zo maakte de bank bekend. Dimon is een van de laatste bankbazen op Wall Street die ook tijdens de vorige crisis, de financiële, aan het roer stond.

2020 zal vooral als jaar in de boeken gaan waarin de coronapandemie economieën wereldwijd in de wielen reed. Daardoor moesten banken miljarden dollars opzij zetten om toekomstige slechte leningen af te dekken. JPMorgan sloot het jaar evengoed af met een winst van 29,1 miljard dollar, een vijfde minder dan een jaar eerder. Maar in het slotkwartaal van het jaar boekte de bank zelfs een recordwinst, vooral door een toename van de inkomsten uit handels- en bankactiviteiten.

De 64-jarige Dimon geldt als een van de prominentste bazen in de wereldwijde bankensector. In maart onderging hij een spoedoperatie aan zijn hart en droeg hij de leiding van de bank tijdelijk over aan zijn medebestuurders. Sinds 2016 is hij de bestbetaalde topman van de grote Amerikaanse banken. De beloningen van de topmannen van de andere financiële molochs zijn nog niet bekendgemaakt.