Koers bitcoin zakt onder de 30.000 dollar

De ballon spat niet uit een, maar met horten en stoten. Af en toe een beetje lucht er in blazen, wordt de druk toch weer te hoog en knettert er weer een stoot lucht uit tot de druk geheel weg is en de ballon langzaam geheel leeg weg waait. Er zal later nog decennialang over gesproken worden. Hoe konden we ooit zo stom zijn om geld te betalen voor iets, dat alleen de naam Bitcoins heeft gekregen, maar in werkelijkheid bestond uit lucht. Onzichtbaar, ontastbaar en uiteindelijk geheel waardeloos, want het heeft nooit echt bestaan. Het sprookje Bitcoins waait langzaam weg!