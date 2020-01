Tesla en IBM uitblinkers op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 1.252

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine uitslagen gesloten. Beleggers verwerkten de belofte van China om er alles aan te doen om verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Technologieconcern IBM behoorde tot de winnaars na cijfers. Verder was er bovengemiddeld aandacht voor automaker Tesla.

De leidende Dow-Jonesindex sloot de sessie een fractie lager op 29.186,27 punten. De brede S&P 500 sloot juist iets hoger op 3321,75 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,1 procent tot 9383,77 punten.

IBM behaalde in het vierde kwartaal een marginaal hogere omzet dan een jaar eerder. Het was de eerste stijging van de opbrengsten in vijf kwartalen, geholpen door sterke resultaten van de cloudtak. Het aandeel won 3,4 procent.

Tesla

Tesla won dik 4 procent en zag zijn beurswaarde door de grens van 100 miljard dollar breken. Daarmee streefde de maker van louter elektrische auto's qua waarde Volkswagen voorbij. Het aandeel Tesla kreeg onder andere een zetje door een overwinning in een juridisch conflict met de Amerikaanse staat Michigan. Die gaf het merk onder voorwaarde toestemming om zijn auto's direct te verkopen aan consumenten, in plaats van via dealers.

Het aandeel Netflix verloor 3,6 procent. De streamingdienst wist qua aanwas van abonnees afgelopen kwartaal zijn eigen verwachtingen te overtreffen. Wel werd op de Amerikaanse markt de concurrentie van Disney+ gevoeld. De prognose voor nieuwe abonnees in het lopende, eerste kwartaal was verder minder dan analisten in doorsnee hadden verwacht.

737 MAX

Boeing verloor 1,4 procent. De vliegtuigmaker Boeing verwacht de productie van de gewraakte 737 MAX voor de zomer weer te hervatten. Volgens Boeing-baas Dave Calhoun wordt het toestel niet geschrapt. Om aandeelhouders gerust te stellen beloofde hij ook dat niet wordt getornd aan het dividendbeleid. Ook personeel dat tot voor kort aan het toestel werkte, hoeft volgens de Boeing-baas niet te vrezen.

De euro was 1,1093 dollar waard tegen 1,1086 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 3 procent minder op 56,60 dollar. Brentolie zakte 2,4 procent in prijs tot 63,05 dollar per vat.