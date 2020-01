'Europese autoverkopen voor het eerst in zeven jaar omlaag'

Gepubliceerd op | Views: 195 | Onderwerpen: autoindustrie, Europa

BRUSSEL (AFN) - Voor het eerst in zeven jaar tijd zullen de Europese autoverkopen dit jaar dalen. Dat heeft Michael Manley, voorzitter van branchevereniging ACEA en tevens topman van autobouwer Fiat Chrysler, in Brussel gezegd.

Bekend is dat de autoverkopen de laatste tijd gebukt gaan onder afzwakkende economische groei. Daarbovenop komen de steeds strengere milieueisen. Manley kwam met een tienpuntenplan, om aan de Europese Green Deal tegemoet te komen. Het plan moet helpen bij het zo efficiënt terugdringen van de CO2-uitstoot.

Volgens Manley is het goede nieuws is dat CO2-neutraal wegtransport mogelijk is. En dat dit met de juiste aanpak tegen 2050 kan worden bereikt. "Maar dat betekent ook dat er in de komende decennia heel wat moet veranderen", zo waarschuwt hij.

Stimuleringsmaatregelen

Verder pleitte hij er voor om geen ban op te leggen aan specifieke technologieën of voertuigen die nog steeds voor CO2-reducties kunnen zorgen. Om de inzet van voertuigen met alternatieve aandrijving te ondersteunen, moet volgens Manley ook "zeer dringend" een dicht netwerk van laadpunten en tankstations in Europa uitgerold worden.

Om te vermijden dat de hogere prijzen de hernieuwing van de wagenparken zouden afremmen, roept ACEA ook op tot stimuleringsmaatregelen. Zo blijven auto's voor iedereen betaalbaar.