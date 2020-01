Beleggingen HAL flink meer waard

Gepubliceerd op | Views: 898

ROTTERDAM (AFN) - Investeerder HAL heeft de waarde van zijn investeringen zien toenemen in het voorbije boekjaar. Dat kwam vooral doordat optiekconcern GrandVision en tankopslagbedrijf Vopak meer waard werden op de beurs. HAL heeft belangen in die bedrijven.

De zogeheten nettovermogenswaarde was volgens voorlopige cijfers per 31 december ruim 13,6 miljard euro. Dat is een stijging van circa 2,6 miljard euro ten opzichte van het einde van 2018. De gestegen beurskoers van GrandVision had een positief effect van 1,7 miljard euro en Vopak droeg 600 miljoen euro bij aan de nettovermogenswaarde.

HAL wil over 2019 een dividend uitkeren van 5,80 euro. De helft daarvan wordt in contanten uitbetaald, en de andere helft in aandelen.