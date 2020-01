Gepubliceerd op | Views: 286

FRANKFURT (AFN/RTR) - De Europese Centrale Bank (ECB) is van plan het aangekondigde onderzoek naar zijn eigen beleid in tweeën te splitsen. Daarbij worden puur monetaire zaken, zoals het inflatiedoel, apart gezet van onderwerpen als klimaatverandering. Dat schrijft persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Naar verwachting doet de ECB binnenkort de details uit de doeken van zijn onderzoek naar de effecten en toekomst van het eigen handelen. Christine Lagarde kondigde kort na haar aantreden als ECB-president vorig jaar aan dat dat de centrale bank dit jaar zijn beleid voor het eerst sinds 2003 kritisch onder de loep neemt. Daarbij opperde ze dat onderwerpen als klimaat een belangrijke rol kunnen spelen in het beleid van de ECB, naast de traditionele taak van het bewaken van prijsstabiliteit.

Critici stelden daarop dat zaken als klimaat zijn weggelegd voor de politiek. Dat monetaire zaken, zoals inflatiedoelstellingen en rentetarieven, apart worden onderzocht zou een handreiking aan hen kunnen zijn. Naar verluidt moet het bestuur van de ECB nog instemmen met de plannen.

Op het monetaire vlak zal de ECB ook kritisch kijken naar zijn eigen inflatiedoel. Formeel streeft de centrale bank naar inflatie dicht bij, maar net onder de 2 procent. Lagarde wil nu nagaan of dit doel, dat de ECB al jaren niet meer heeft gehaald, aan verandering toe is.