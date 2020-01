'Hogere opening Wall Street verwacht'

Gepubliceerd op | Views: 761

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York openen woensdag naar verwachting met winsten. Beleggers verwerken de belofte van China om er alles aan te doen om verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Verder is er aandacht voor kwartaalberichten van Netflix, IBM en Johnson & Johnson.

Het nieuwe coronavirus is in China bij meer dan 470 mensen vastgesteld. Het virus is verwant aan het SARS-virus dat in 2003 veel onrust veroorzaakte. Dinsdag drukte het nieuws dat het virus ook in de Verenigde Staten is opgedoken de belangrijkste graadmeters op Wall Street nog in het rood. Voornamelijk aandelen van luchtvaartmaatschappijen en op toerisme gerichte bedrijven stonden onder druk door het nieuws.

Verder houden de markten een schuin oog gericht op het Zwitserse Davos, waar internationale kopstukken uit het bedrijfsleven en politiek bijeen zijn voor het Wereld Economisch Forum. Hier liet president Donald Trump zich ontvallen dat hij verwacht een nieuwe handelsdeal met de Europese Unie te sluiten, maar dat onderhandelingen zwaar zijn.

Digitaks

Aan de zijlijn spreken de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin en zijn Franse ambtsgenoot Bruno Le Maire over hun conflict over de zogeheten digitaks die Frankrijk heeft ingevoerd. Die nieuwe belasting treft vooral grote Amerikaanse technologiebedrijven als Amazon, Google-moeder Alphabet en Facebook, wat tot onvrede in Washington heeft geleid.

Bij de bedrijven is er aandacht voor Netflix. De streamingdienst overtrof qua aanwas van abonnees zijn eigen verwachtingen in het vierde kwartaal van vorig jaar, maar voelde op de Amerikaanse markt de concurrentie van Disney+. De prognose voor nieuwe abonnees in het lopende, eerste kwartaal was minder dan analisten in doorsnee hadden verwacht.

IBM

Technologieconcern IBM opende eveneens de boeken en behaalde in het vierde kwartaal een marginaal hogere omzet dan een jaar eerder. Het was de eerste stijging van de opbrengsten in vijf kwartalen, geholpen door sterke resultaten van de cloudtak. Farmaceut Johnson & Johnson zag de omzet in het vierde kwartaal minder hard stijgen dan kenners hadden verwacht, maar hield wel een aanzienlijke hogere winst over. Ook de maker van medische hulpmiddelen Abbott Laboratories, oliedienstverlener Baker Hughes en United Airlines Holdings openden de boeken.

Dinsdag sloten de beurzen in New York met verliezen. De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent lager op 29.196,04 punten. De breed samengestelde S&P 500 gaf 0,3 procent prijs tot 3320,79 punten en technologiebeurs Nasdaq verloor 0,2 procent tot 9370,81 punten.