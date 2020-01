Gepubliceerd op | Views: 390

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De Canadese vliegtuig- en treinenbouwer Bombardier praat met het Franse Alstom over een fusie van de treintakken van de twee bedrijven. Dat schrijft persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Het gaat daarbij nog wel om inleidende gesprekken die mogelijk helemaal niet tot een deal leiden. Bovendien kan een samenwerking nog op mededingingsbezwaren stuiten.

Grote treinfabrikanten proberen al langer een vuist te maken tegen de toenemende concurrentie uit China. Eerder praatte Bombardier al eens met Siemens om de treintakken samen te voegen, maar de Duitsers besloten voor een fusie met Alstom te gaan. Dat samengaan werd echter tegengehouden door de Europese Commissie.

Bombardier verkeert in zwaar weer en verkocht al een aantal bedrijfsonderdelen zoals de tak die propellervliegtuigen maakt en de tak die regionale verkeersvliegtuigen maakt. Voor de kleinere verkeersvliegtuigen ging het bedrijf een samenwerking aan met Airbus dat die toestellen als de A220 verkoopt. Bombardier denkt ook na over de mogelijkheid zijn aandeel in die samenwerking van de hand te doen.

Behalve de samenwerking met Airbus en de treinentak heeft Bombardier ook nog een onderdeel dat privévliegtuigen maakt onder de merknamen Learjet, Challenger en Global.