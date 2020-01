Dieselschandaal kost Daimler nog meer geld

Helemaal mee eens dat EU weinig visie heeft. Ze zouden alles opnieuw op een rijtje zetten

Immigratie: resultaat van te veel mensen in bepaalde gebieden die dan ook nog vaak tegen elkaar vechten of corrupte regeringen hebben en weinig educatie. Pak aan die exponentiele bevolkingstoename en de corruptie enz.

Rente en het drukken van veel geld: de zeer lage rente helpt Griekenland en Italie maar is op lange termijn funest voor de rest van Europa. Pensioenfondsen kunnen niet meer aan hun verplichtingen voldoen. Torenhoge huizenprijzen. Nu is de inflatie 1,7% en vermogensbelasting 1,3%. Dus wie geld op de bank zet is bankkosten plus 3% kwijt. Rente van 1,5% is goed genoeg.

Milieu: niet realistische en te hoge eisen, Als er nog meer werklozen komen, kan de rijksbegroting niet meer sluitend zijn en dan moeten de belastingen weer verhoogd worden en deze zijn toch al hoog. De lasten van de burgers zijn toch al hoog.

Ook in dit geval: EU zet de milieu eisen van diesels zo hoog dat dat sjoemelen a.h.w. “ uitlokt”.

Hoog tijd dat er echte leiders met gezond verstand opstaan .