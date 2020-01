Modemerk Burberry positiever over jaaromzet

Gepubliceerd op | Views: 266

LONDEN (AFN/RTR/BLOOMBERG) - Het Britse modemerk Burberry is positiever gestemd over de omzet in het lopende boekjaar, na goede prestaties in de feestdagenperiode. Burberry profiteerde van een sterke vraag naar de nieuwe collectie van ontwerper Riccardo Tisci.

De onderneming rekent nu voor het lopende jaar op een totale omzetgroei op vergelijkbare basis met een laag enkelcijferig percentage, terwijl eerder een vrijwel stabiele omzet werd voorspeld. In het derde kwartaal van het gebroken boekjaar, dus in de feestdagenperiode, klom de vergelijkbare omzet met 3 procent. Analisten hadden in doorsnee op een plus van 2 procent gerekend. In Europa verkocht Burberry meer aan toeristen, terwijl ook op het Chinese vasteland de verkoop behoorlijke groeide. In Hongkong halveerde de verkoop door de aanhoudende protesten.

Topman Marco Gobbetti van Burberry verklaarde vertrouwen te hebben in de strategie en de verwachtingen voor het gehele boekjaar, ondanks het onzekere macro-economische klimaat.