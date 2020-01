'Grote plaatje bij ASML ziet er goed uit'

Gepubliceerd op | Views: 143

AMSTERDAM (AFN) - Bij chipmachinefabrikant ASML zien de vooruitzichten voor komende jaren er goed uit. Volgens analist Jos Versteeg van InsingerGilissen heeft het bedrijf gezegd dat ze in 2021 de capaciteit hebben om 45 tot 50 hypermoderne EUV-machines te leveren. "Reken er maar op dat ze er dan ook ongeveer zoveel zullen leveren", aldus de marktvorser.

Dat er discussie is ontstaan of ASML zijn EUV-technologie wel aan China mag verkopen, maakt volgens Versteeg voor de groeiperspectieven van het bedrijf weinig uit. "Als ASML ze niet aan China verkoopt, verkopen ze EUV wel aan andere landen." De analist acht de kans overigens nihil dat de Chinezen de EUV-apparaten van ASML zouden willen imiteren. En voor militaire doeleinden heeft China er volgens hem ook niks aan. Het is nu aan de Nederlandse overheid om een besluit te nemen.

Het Nederlandse technologiebedrijf zette in het slotkwartaal van vorig jaar meer om dan verwacht, constateert Versteeg. De marge was in zijn ogen in lijn met de prognose. Wel vindt Versteeg de verwachting voor het eerste kwartaal van dit jaar aan de voorzichtige kant. Ook noemt hij het opvallend dat de kosten voor onderzoek en ontwikkeling stevig oplopen. "Maar bij een bedrijf als ASML moet je eigenlijk niet naar één kwartaal kijken, maar naar het grote plaatje." Versteeg wijst er verder op dat ASML door zijn dividend en een aangekondigde aandeleninkoop tot 6 miljard euro duidelijk ook denkt aan de aandeelhouders.

InsingerGilissen hanteert een buy-advies voor ASML. Het aandeel sloot dinsdag op 271,25 euro.