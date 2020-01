'Xerox wil bestuurders bij HP voordragen'

Gepubliceerd op | Views: 91

NEW YORK (AFN) - Kopieermachinefabrikant Xerox is van plan bestuurders te nomineren bij computer- en printerfabrikant HP Inc, dat doelwit is van een overnamepoging door het bedrijf. Dat schrijft zakenkrant The Wall Street Journal. Xerox heeft de afgelopen tijd een klein belang gekocht in HP en heeft dus het recht om bestuurders voor te dragen bij de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.

Xerox deed vorig jaar een ongevraagd bod van 33 miljard dollar op HP, maar dat werd afgewezen omdat het te laag zou zijn. Nu probeert Xerox op een andere manier de druk op HP op te voeren, door wel elf bestuurders voor te gaan dragen, aldus bronnen. Die zouden dan meer open moeten staan voor een overnamedeal. Het is overigens niet zeker dat dit plan wordt doorgezet.

Xerox is al bezig aandeelhouders van HP direct te benaderen. Een deal tussen de Amerikaanse bedrijven zou twee van de grootste namen op het gebied van kantoorapparatuur samenvoegen.