Investeringen omhoog in november

DEN HAAG (AFN) - Het volume van de investeringen in materiële vaste activa was in november 3,7 procent groter dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De stijging is vooral te danken aan hogere investeringen in vliegtuigen, personenauto’s en machines.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. November had vorig jaar een dag minder dan in 2018. Volgens de zogeheten investeringsradar van het statistiekbureau zijn de condities voor de investeringen in januari gunstiger dan in november.