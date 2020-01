Alfen werkt aan biomassacentrale Estland

Ik zou ook vooral zelf nadenken i.p.v analisten nalopen. Palen nodig, lokale oplossingen voor energie, uitbreidingen op netwerk etc etc. De komende jaren kei hard nodig. Wie levert wat. Ik heb dit aandeel inderdaad vanaf 10,-. Gewoon min 5 jaar vasthouden en kijken waar het naar toe gaat.



Stijgt vandaag inderdaad erg hard. Wachten op dip of welk neg nieuws dan ook, en dan inslaan. Ik zo ooit Tesla veel te vroeg verkocht.



p.s. SIF is ook zo'n geval.