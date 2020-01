Alfen werkt aan biomassacentrale Estland

Gepubliceerd op | Views: 343

ALMERE (AFN) - Laadpalenfabrikant Alfen gaat een mini-elektriciteitsnetwerk leveren voor een biomassacentrale in Estland. Het bedrijf zorgt onder meer voor verdeelstations, kabelinfrastructuur en de aansluiting op het lokale elektriciteitsnet.

De centrale in Estland is van een bedrijf dat al een vergelijkbare centrale heeft in Lelystad. Daar was Alfen ook leverancier voor. Financiële details voor de opdracht in Estland werden niet bekendgemaakt.