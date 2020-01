Chipmachinefabrikant ASML rekent op verdere groei

Bij de eerste zin uit dit nieuwsbericht kun je al grote kanttekeningen plaatsen.



Chipmachinefabrikant ASML heeft zijn resultaten afgelopen jaar stevig opgekrikt



De nettowinst van ASML is in 2019 namelijk nauwelijks hoger dan over 2018.



Maakt allemaal onderdeel uit van de ASML hype zullen we maar zeggen.