ASML wil East en Durcan als commissarissen

VELDHOVEN (AFN) - Chipmachinemaker ASML wil Warren East en Mark Durcan benoemen als commissarissen. Wolfgang Ziebart vertrekt op zijn beurt uit het toezichtsorgaan als zijn termijn afloopt tijdens de aandeelhoudersvergadering in april. Verder wil ASML Annet Aris herbenoemen in de raad van commissarissen.

East is sinds 2015 topman bij motorenbouwer Rolls-Royce. Hij heeft echter de nodige ervaring in de chipsector van eerdere periodes waarin hij bij Texas Instruments en ARM werkte. Ook Durcan komt uit de chipsector. Hij was enkele jaren topman van Micron nadat hij bij dat chipbedrijf een lange carrière had. Momenteel is hij onder meer niet-uitvoerend directeur bij AMD.

Ziebart was sinds 2009 commissaris bij ASML. Aris is dat sinds 2015. De ondernemingsraad van ASML droeg haar aan voor herbenoeming.